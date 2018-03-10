Japonya'da Shinmoe Yanardağı patladı

Japonya'nın güneybatısında 1 Mart'tan bu yana faal durumda bulunan Shinmoe Yanardağı'nda güçlü patlamalar meydana geldi.

SHİNMOE YANARDAĞI'NDA PATLAMA OLDU

Kyodo ajansının haberine göre, Kagoşima ve Miyazaki eyaletleri sınırında bulunan bin 421 metre yüksekliğindeki Shinmoe Yanardağı'nda bu sabah yerel saatle 01.55 ve 04.25'te iki güçlü patlama oldu.

PARÇALARI YAKINA DÜŞEBİLİR

Japon Meteoroloji Ajansı, patlamalar sırasında yanardağın ağzından büyük kaya parçalarının püskürdüğünü duyurdu ve "uçan kaya parçalarının" yanardağın yakın çevresine düşebileceği uyarısında bulundu.

Bir tarafından lav akan yanardağdan püsküren külün de 4 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.