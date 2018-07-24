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Japonya'da sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

AA | 24.07.2018 - 19:32..
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Ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti.

DOĞAL AFET İLAN EDİLDİ

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti.

Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.

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