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Japonya'da sigara yasağı

Japonya'da kamu kuruluşlarında sigara yasağını öngören yasa onaylandı.

AA | 18.07.2018 - 21:17..
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Japonya'da ilk kez kabul edilen yasaya göre, okul, hastane ve devlet daireleri içinde sigara içilemeyecek. Kurum binalarında 100 metrekarelik bir avlunun olması durumunda bu alanlarda sigara içmek serbest olacak.

20 MİLYON KİŞİ SİGARA TİRYAKİSİ

Yasayla 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda sigara içilme oranının azaltılması hedefleniyor.

Kabul edilen yasanın 2020'ye kadar aşama aşama uygulanacağı bildirildi.

Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip Japonya'da 20 milyon kişinin sigara tiryakisi olduğu tahmin ediliyor.

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