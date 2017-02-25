Japonya'da Türk ekonomi pazarı tanıtıldı

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Japonya’da uluslararası birçok yatırımıcının katılımı ile 24 Şubat’ta Tokyo’da ve 27 Şubat’ta Osaka’da yatırım seminerleri düzenliyor.

Bu yıl 18. si düzenlenen seminerlere TYDTA’nın yanı sıra Mizuho, Japonya Dış Ticaret Kuruluşu (JETRO), Baker McKenzie ve Pragma gibi kuruluşlar da destek veriyor. 200'ü aşkın firmanın katıldığı Tokyo’daki seminerde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’nin yatırım ortamı, birleşme ve satınalmalar pazarı ve ilgili hukuki düzenlemeler gibi oturumlar gerçekleşti.

Tokyo Büyükelçisi A.Bülent Meriç'in de Japonca konuşma yaptığı seminerde Türkiye'nin yatırım ortamını Yatırım Ajansı'nın ve diğer kurumların Japon uzmanları Japonca anlattılar.

2017 DEĞİŞİM SÜRECİ

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, Tokyo’da Japon yatırımcılara seslendiği seminer kapanış konuşmasında, “Değerli katılımcılardan edindiğim izlenim Türkiye’deki yatırım ortamı ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri referandum gündemi. Bildiğiniz gibi dünya 2017 yılına bir değişim ve dönüşüm süreci ile başladı."

"BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİ KAMU REFORMU AÇISINDAN FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ermut, gelişmekte olan ülkeler için birer fırsat niteliğindeki bu değişimlere Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını ifade ederek, "Parlementoda kabul edilen ve başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği paketi 16 Nisan’da referanduma sunulacak. Biz bu değişikliği daha iyi çalışan bir bürokrasi için şart olan kamu reformu açısından bir fırsat olarak görüyoruz."

"REFORMİST VE EKONOMİK BÜYÜME ODAKLI POLİTİKALAR DEVAM EDECEKTİR"

Ermut, "Böylece birçok alanda olduğu gibi daha efektif bir yürütme erki ile Türkiye’nin yatırım ortamı daha da güçlenecek, en zor günlerde bile devam eden reformist ve ekonomik büyüme odaklı politikalar hızlanarak devam edecektir. Japon yatırımcılarımızdan beklentimiz Türkiye’yi batılı ekonomi medyası ve batılı kredi kuruluşlarına göre değerlendirmekten kaçınmaları. Bu kuruluşlara göre hareket etseydiniz yatırımlarınızı Lehman Brothers'ta ya da krizdeki bazı Avrupa ülkelerinde kaybetmiş olurdunuz."





"JAPONYA'DA TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GELDİ"

Ermut son olarak, "Bizzat Türkiye’ye gelmenizi ya da Türkiye’de yaşayan Japon dostlarımızı arayıp onlardan bilgi almanızı tavsiye ediyoruz, o zaman gerçek Türkiye’yi görme fırsatı bulacaksınız. Son yedi yılda Japonya’dan Türkiye’ye 2 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Bu rakamın daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Japon yatırımcılarımızı yakın zamanda ihaleleri yapılacak olan Büyük İstanbul Tüneli ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin ihalelerine katılmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.