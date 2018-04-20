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Japonya'da Iwo yanardağı 250 yıl sonra faaliyete geçti

Uzak Doğu Asya ülkesinin güneybatı kesiminde 1978 yılından bu yana aktif olmayan bir volkan, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

AA | 20.04.2018 - 12:45..
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Kyodo ajansının Meteoroloji Ajansına dayandırdığı haberine göre, Miyazaki bölgesinde yer alan Iwo Dağı, 1768 yılından bu yana ilk kez dün kül ve duman püskürttü.

Japonya'da Iwo yanardağı 250 yıl sonra faaliyete geçti

300 METREYE KÜL PÜSKÜRTÜYOR

Kirishima yanardağ grubundan biri olan, yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo volkanik dağının 300 metreye kadar ulaşan kül püskürttüğü bildirildi.

Büyük kaya parçalarının fırlaması ve volkanik akıntı riskine karşı halkı uyaran yetkililer, güvenlik seviyesini artırarak dağ ve çevresine erişimi kısıtladı.

Japonya'da Iwo yanardağı 250 yıl sonra faaliyete geçti

JAPONYA'DA 110 AKTİF VOLKAN VAR

Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardağında 7 yıl sonra ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.

Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.

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