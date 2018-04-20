Japonya'da yanardağ harekete geçti

Japonya'nın Miyazaki bölgesinde yer alan Iwo Dağı, 1768 yılından bu yana ilk kez dün kül ve duman püskürttü. Kirishima yanardağ grubundan biri olan, yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo volkanik dağının 300 metreye kadar ulaşan kül püskürttüğü bildirildi.

250 YILDIR SUSKUNDU

1768 yılında son faaliyetini gerçekleştiren yanardağ 250 yıldır suskun bir vaziyette bulunuyordu. Dün yüzyıllar sonra ilk kez kül ve duman püskürten yanardağ yeniden harekete geçti.

ÖNLEMLER ALINDI

Büyük kaya parçalarının fırlaması ve volkanik akıntı riskine karşı halkı uyaran yetkililer, güvenlik seviyesini artırarak dağ ve çevresine erişimi kısıtladı.

Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardağında 7 yıl sonra ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.

Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.