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Japonya'da yanlış füze alarmı

Japonya'da resmi televizyon kanalı olan NHK, Kuzey Kore'nin balistik füze saldırısında bulunduğu yönünde alarm verdi. Ancak alarm yanlış çıktı, ortada ne füze ne de saldırı vardı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 14:14..
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Japonya, komşusu Kuzey Kore'nin nükleer tehtidi altında yaşamaya çalışırken zor günler geçiriyor.

Japonya'nın resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı konusunda alarm vererek halkı sığınaklara gitmesi yönünde uyardı. Ancak yapılan anons yanlış çıktı.

Japonya'da yanlış füze alarmı

JAPONYA'DA BÜYÜK PANİK

Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyuran NHK, halkı büyük paniğe sevk ederken, kesinlikle dışarı çıkılmaması, saklanılması uyarısında bulunuldu.

Japonya'da yanlış füze alarmı

Uyarıyı alan halk büyük bir panik içerisinde kendilerini sığınaklara atarken, güvenlik güçleri de bu alarm karşısında harekete geçti, ancak ne füze ne de bir saldırı durumu vardı.

Japonya'da yanlış füze alarmı

YANLIŞ ALARM

Aradan geçen dakikaların ardından saldırı alarmının yanlış olduğu tespit edilidi. Alarm uyarısı veren NHK bu sefer Twitter hesabı üzerinden özür metni yayınladı.

Japonya'da yanlış füze alarmı

Özürde "(Yerel saatle) 6.55'de NHK internest sitesi ve NHK'nın felaket önleme uygulaması 'Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyurdu ancak bu doğru değildi. Özür dileriz." denildi.

Hataya neyin sebep olduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

HAWAII'DEN DÖRT GÜN SONRA

Bu olaylardan yalnızca 4 gün önce Hawaii'de Kuzey Kore'den füze atıldığı belirtilerek "acilen sığınaklara gidilmesi" yönünde kamu uyarısı yayınlanmış, cep telefonlarına mesajlar atılmıştı. Ancak halkta paniğe neden olan uyarının daha sonra yanlışlıkla yapıldığı ve asılsız olduğu açıklanmıştı.

Japonya'da yanlış füze alarmı

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