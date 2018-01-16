Japonya'da yanlış füze alarmı

Japonya, komşusu Kuzey Kore'nin nükleer tehtidi altında yaşamaya çalışırken zor günler geçiriyor.

Japonya'nın resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı konusunda alarm vererek halkı sığınaklara gitmesi yönünde uyardı. Ancak yapılan anons yanlış çıktı.

JAPONYA'DA BÜYÜK PANİK

Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyuran NHK, halkı büyük paniğe sevk ederken, kesinlikle dışarı çıkılmaması, saklanılması uyarısında bulunuldu.

Uyarıyı alan halk büyük bir panik içerisinde kendilerini sığınaklara atarken, güvenlik güçleri de bu alarm karşısında harekete geçti, ancak ne füze ne de bir saldırı durumu vardı.

YANLIŞ ALARM

Aradan geçen dakikaların ardından saldırı alarmının yanlış olduğu tespit edilidi. Alarm uyarısı veren NHK bu sefer Twitter hesabı üzerinden özür metni yayınladı.

Özürde "(Yerel saatle) 6.55'de NHK internest sitesi ve NHK'nın felaket önleme uygulaması 'Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyurdu ancak bu doğru değildi. Özür dileriz." denildi.

Hataya neyin sebep olduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

HAWAII'DEN DÖRT GÜN SONRA

Bu olaylardan yalnızca 4 gün önce Hawaii'de Kuzey Kore'den füze atıldığı belirtilerek "acilen sığınaklara gidilmesi" yönünde kamu uyarısı yayınlanmış, cep telefonlarına mesajlar atılmıştı. Ancak halkta paniğe neden olan uyarının daha sonra yanlışlıkla yapıldığı ve asılsız olduğu açıklanmıştı.