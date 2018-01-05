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Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı

Tarihi Tsukiji Balık Hali'nde 405 kilogramlık yılın ilk dev orkinosu, 36 milyon 500 bin yene (320 bin dolar) satıldı.

AA | 05.01.2018 - 12:50..
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Japonya yerel medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tokyo'da bulunan Tsukjii Balık Hali'ndeki ihalede dev balığın 320 bin dolara alıcı bulduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük balık pazarı olarak bilinen Tsukjii'nin yeni yerine geçmeden önce gerçekleştirilen kapanış ihalesinde satılan dev orkinosu, kilogram başına yaklaşık 790 dolar vererek yerel bir balıkçının aldığı bildirildi.

Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı

EN PAHALI SATIŞ 2013'TE YAPILMIŞTI

Tsukjii'de bu zamana kadarki en pahalı dev orkinos satışı 155 milyon 400 bin yen (yaklaşık 1 milyon 370 bin dolar) ile 2013 yılında gerçekleşmişti.

Bu arada, Tokyo'daki balık pazarında sezon içinde ton balıklarının ortalama kilogram başına 40 dolara satılmasına rağmen yeni yılın başlangıcına denk gelen kapanış ihalesi dolayısıyla, bin 400 dolara kadar çıkan rakamlarda alıcı bulduğu kaydedildi.

Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan ve mevcut haliyle 1935 yılından bu yana var olan, Japonya turizminin önemli simgelerinden Tsukiji Balık Hali, 11 Kasım 2018'de Tokyo Limanı'ndaki yeni yerinde açılacak.

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