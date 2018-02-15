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Japonya'daki ABD'li sarhoş komutan ortalığı karıştırdı

Japonya'nın Okinawa şehrindeki ABD Donanması'nda binbaşı olarak görevli bir asker ormanda tamamen çıplak ve sarhoş halde bulununca taburunun tüm yönetim kademesinin görevden alındı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 17:34..
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Olay Japonya'nın Okinawa kentinde geçen hafta sonu yaşandı.

The Navy Times'ın haberine göre, Okinawa'daki Camp Shields'ta askeri yetkililerin katıldığı bir toplantının ardından yakınlardaki ormanlık alanda Binbaşı Jason M. Gabbard ayağında sadece botları olacak şekilde tamamen çıplak ve sarhoş halde bulundu.

Japonya'daki ABD'li sarhoş komutan ortalığı karıştırdı

GÖREVİNE SON VERİLDİ

1998'den beri donanmada görevli binbaşının görevine 11 Şubat'ta son verildi.

Gabbard'ın yanı sıra Birlik Komutanı James Cho ile Birlik Kıdemli Astsubayı Jason Holden'ın da olayın ardından görevine son verildiği açıklandı. İki asker de Bronz Yıldız madalyasına sahipti.

Böylece 'Donanma Mobil İnşa 4. nolu Taburu'nun tüm yönetim kademesinin görevine son verilmiş oldu.

DONANMA KOMUTANINDAN UYARI

​Navy Times'a konuşan Donanma Yurt Dışı Muharebe Komutanlığı Sözcüsü Cate Cook "Ordu profesyonelleri olarak güven, yaptığımız her şeyin temeli. Askerlerimizden bu güveni doğrulayacak karakterde ve namusta davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl haziranda ABD Donanmasına ait Fitzgerald destroyerinin bir kazaya karıştığı olayda 7 ABD'li denizcinin ölmesi sonrası yine ilgili taburun tüm yönetim kademesi görevden alınmıştı.

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