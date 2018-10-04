Japonya'daki Buda heykeli tayfuna yenik düştü

Japonya'yı vuran Jebi tayfunun üzerinden 1 ay geçti, ancak yaraları henüz sarılamadı. Bölgede halen çalışmalar devam ederken facianın maliyeti de gün geçtikçe daha çok belirginleşiyor.

Bölgedeki en büyük buda heykellerinden biri de Jebi'ye yenik düşerek yıkıldı.

BUDA HEYKELİNİ DEVİRDİ

Budistler için kutsal kabul edilen Buda heykeli, bölgenin en büyüklerinden biriydi. Jebi tayfunun da etkisiyle, metrelerce yüksekliğe sahip heykel yıkılarak yere yığıldı.

Japonya'yı tayfun vurdu VİDEO

FALLING STARS ETKİSİ

Olay her ne kadar acı olsa da saosyal medyada heykelin yıkılması komedi unsurlarıyla karşılık buldu. Poz, özellikle ünlü isimlerin ortaya çıkarttığı ve gün geçtikçe yayılan "Falling Stars" akımına benzetildi.

JEBİ TAYFUNU

Japonya'da etkili olan son 25 yılın en ağır tayfunu Jebi, 10 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Ölü ve yaralılar bir tarafa Jebi ülkede ağır bir maddi hasarlar oluşturdu.