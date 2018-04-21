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Japonya'dan ABD'nin Suriye saldırısına destek

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına destek vererek, bunun Kuzey Kore için de mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.

AA | 21.04.2018 - 00:45..
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Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların uluslararası topluma büyük bir tehdit teşkil ettiğini belirten bakan Onodera, Doğu Asya’nın Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve balistik füzelerinin tehdidi altında olduğunu dile getirdi.

SURİYE SALDIRISINA DESTEK VERDİ

Japon bakan, ABD, İngiltere ve Fransa’nın 14 Nisan’da Suriye rejimine karşı, rejimin Duma kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak düzenlediği füze saldırısını da destekledi.

Onodera, Suriye saldırısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimyasal silah kullanımı son derece insanlık dışıdır ve Japonya buna müsamaha göstermeyecektir. Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımına ve yaygınlaşmasına asla müsamaha gösterilmemesi üzerine kararlılıkla yürüttüğü ortak kararı desteklemektedir.”

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