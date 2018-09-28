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Japonya'dan Çankırı'ya kedi-köpek kulübesi

Japon-Türk dostluğunun gelişimi için yapılan projelere bir yenisi daha eklendi. Japonya'da Çankırı'ya sokak hayvanları için kulübeler gönderildi.

İHA | 28.09.2018 - 07:09..
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23 adet kedi-köpek kulübesi, sokak hayvanlarının barınması için Japonlara ait bir lastik fabrikası çalışanları tarafından yaptırılarak Çankırı'ya gönderildi.

Japonya'dan Çankırı'ya kedi-köpek kulübesi

ŞEHRİN BELLİ BAŞLI NOKTALARINA YERLEŞTİRİLDİ

Geçen günlerde Çankırı'da bulunan sokak hayvanlarının barınak ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile ahşap atıkları değerlendirerek hem geri dönüşüme hem çevreye hem de sokak hayvanlarına önemli katkı sağlayan lastik firması, çalışanlarının yaptığı kulübeleri Çankırı'ya gönderdi..

Veteriner hekim tarafından teslim alınan kulübeler, şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilirken çok sayıda kedi ve köpek besleyen hayvanseverlere de verildi.

Japonya'dan Çankırı'ya kedi-köpek kulübesi

Japonya'dan Çankırı'ya kedi-köpek kulübesi

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