Japonya'dan Filistin'e 28,4 milyon dolarlık destek

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, bağışın 17,7 milyon dolarının eğitim, sağlık ve sosyal alandaki temel hizmetler için, 5,2 milyon dolarının ise Filistin topraklarındaki acil durumlar için tahsis edileceği belirtildi.

3.5 MİLYON DOLAR SURİYE'DEKİ KRİZ İÇİN

Açıklamada ayrıca Japonya'nın bu yardımının 3,5 milyon dolarının UNRWA'nın Suriye'deki kriz nedeniyle yapacağı acil müdahaleler için, 2 milyon dolarının da Lübnan, Suriye ve Gazze'deki projelerin finanse edilmesine yardımcı olmak için ayrılacağı kaydedildi.

Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de 5,3 milyon Filistinli sığınmacının yaşadığı ifade edilen açıklamada, bu insanların her zaman olduğundan daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

UNRWA, donör ülkelerin bağışlarının, mülteci sayısının ve yoksulluk oranının artması nedeniyle ihtiyacı karşılamadığını ifade ediyor.