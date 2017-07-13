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Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası

Tokyo yönetimi, Kuzey Kore teknesinin Japon Denizi'nin kuzeyinde balıkçıları taciz etmesinin ardından Pyongyang'a protesto notası verdi.

13.07.2017 - 11:11
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kore

Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, cuma günü ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın 500 kilometre açığında Japon balıkçı teknesinin Kuzey Kore teknesiyle karşılaştığını, mürettebatı silahlı olan teknenin 10 dakika boyunca Japon balıkçıları takip ederek tacizde bulunduğunu belirtti.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Japon sahil güvenliğinin müdahalesi sonrası teknenin Kuzey Kore kara sularına doğru kaçtığı ifade edildi.

Suga, teknenin bölgede bulunma amacının ne olduğuna dair yorum yapmaktan kaçınırken Japon haber ajansı Kyodo, yetkililerin teknenin yasa dışı balık avcılığı yaptığını düşündüklerini aktardı.

Japonya'nın Kuzey Kore ile diplomatik ilişkisi olmadığı için notanın Kuzey Kore'nin Pekin Büyükelçiliği üzerinden verildiği bildirildi.

Tokyo yönetimi, Japon Denizi'nin kuzeyindeki suları kendi doğal ekonomik bölgesi sayıyor ve burada yasa dışı avlanmayı önlemek için sahil güvenlik devriyeleriyle bölgeyi kontrol ediyor.

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