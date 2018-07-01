Japonya'nın füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Interstellar Technologies şirketinin ürettiği MOMO-2, Hokkaido Adası'nda Taiki kentindeki deneme sahasından fırlatıldıktan kısa süre sonra havada alevlere büründü.
Yetkililer, 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve bir ton ağırlığındaki füzenin alev aldığını, olayda yaralanan olmadığını söyledi.
SORUN MOTORDA
Sorunun roketin alt kısmında bulunan motorda yaşandığı belirtildi.
Japonya'da geçen yıl temmuzda 100 kilometre irtifanın üzerine çıkması planlanan MOMO-1 füzesinin denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
ŞİRKETİN BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ
Roket, uygun fiyatlı uzay uçuşları sağlamayı amaçlayan Japon şirketi Interstellar Teknolojileri tarafından geliştirilmişti. Şirketin Başkanı Takahiro Inagawa, başarısızlıktan dolayı özür diledi.