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Japonya'nın füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Japonya'nın yörüngeye gönderilecek ilk özel üretim füzesi olması planlanan MOMO-2, fırlatıldıktan saniyeler sonra alev aldı.

REUTERS | 01.07.2018 - 10:57..
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Interstellar  Technologies şirketinin ürettiği MOMO-2, Hokkaido Adası'nda Taiki kentindeki deneme sahasından fırlatıldıktan kısa süre sonra havada alevlere büründü.

Yetkililer, 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve bir ton  ağırlığındaki füzenin alev aldığını, olayda yaralanan olmadığını söyledi.

Japonya'nın füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

SORUN MOTORDA

Sorunun roketin alt kısmında bulunan motorda yaşandığı belirtildi.

Japonya'da geçen yıl temmuzda 100 kilometre irtifanın üzerine çıkması  planlanan MOMO-1 füzesinin denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ŞİRKETİN BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Roket, uygun fiyatlı uzay uçuşları sağlamayı amaçlayan Japon şirketi Interstellar Teknolojileri tarafından geliştirilmişti. Şirketin Başkanı Takahiro Inagawa, başarısızlıktan dolayı özür diledi.

Japonya'nın füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

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