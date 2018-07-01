Japonya'nın füze denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Kütahya'da bir baraka garajda yangın çıktı. Yangından 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da YKS'ye geç kalan Elanur Yağmur, adresi sormak için durdurduğu itfaiye aracı tarafından okuluna götürüldü.

Mersin'de bir marketten içinde 250 bin TL bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

5

THY'nin 45 yıllık pilotu Kemal İnce emekli oldu

Türk Hava Yolları’nın kaptan pilotu Kemal İnce 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu kendisi gibi Türk Hava Yolları pilotu olan oğlu ile gerçekleştirdi.