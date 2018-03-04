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Japonya’nın mirası Tokyo

Son zamanlarda ‘Tokyo’ ismi, ünlü La Casa De Papel dizisindeki güzel mankenden aklınıza kazınmış olsa da, biz Japonya’nın başkentinden bahsediyoruz.

Özel Haber | 04.03.2018 - 11:29..
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Japonya’nın mirası Tokyo

Selen KALDIRIM / [email protected]

Bir ülke seyahati planlarken gidilecek yer için önceliğimiz çoğu zaman başkentler ya da popüler şehirler oluyor. Türkiye’ye gelmek isteyen birinin  akla gelen ilk şehirdir İstanbul. Bizler de Japonya’nın başkenti ve en popüler şehri olan Tokyo’yu seçtik.

ADINI SIK SIK DUYUYORUZ

Tokyo şehri çoğumuz için, nefes kesen ‘Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı’nın yapıldığı filmle farklı bir anlam kazanmıştı. Şimdiler de ise İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'de Tokyo karakterini oynayan güzel oyuncu Úrsula Corberó ile sık sık duyuyoruz.

Japonya’nın mirası Tokyo

38 MİLYON NÜFUSLU BAŞKENT

Tokyo’da, bazı ülkelerin  toplam nüfusundan çok daha fazla insan yaşamakta. Şehir OECD rakamlarına göre 38 milyonu aşkın bir nüfusa sahip. Bu bir şehir için çok ciddi ve riskli bir rakam olsa da Tokyo, sahip olduğu finansal gelişmişliği ve ekonomik olanaklarıyla bu rakamın üstesinden gelebiliyor.

Japonya’nın mirası Tokyo

Ekonomik olarak dünyanın en büyük 60 firmasının finans merkezine ev sahipliği yapmasıyla Japonya için kritik bir önem taşıyor.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ KENTİ

Hem bu kadar kalabalık, hem bu kadar gelişmiş olmasının yanında, 2015 yılında The Economist dergisince yapılan araştırmada dünyanın güvenli kenti olarak Tokyo’nun seçilmesi, gelişmişlik seviyesini özetliyor olsa gerek.

Japonya’nın mirası Tokyo

YOĞUN ÇALIŞMA HAYATI

38 milyon nüfusa sahip bir şehirde yaşamanın ağır bedelleri de var tabii. Şehir aynı zamanda dünyanın en pahalı turistik yerlerinden biri. Bu da Japon vatandaşları için kimi zaman izinsiz çalışmak demek.

Japonya’nın mirası Tokyo

Tokyo’da standart bir aile geçimi için aile bireylerinden en az iki kişinin çalışması gerekiyor. Öyle ki bu insanlar kendilerince bir yöntem geliştirerek izinsiz çalışmayı bile düşünmüş. Tokyo’da yaşayan insanların 10’undan 9’u haftanın 7 günü çalışmakta. Yasal olarak 1 veya 2 gün izne sahip olmalarına karşın bunu reddediyorlar.

İZİN YAPMAK ZORUNLU

Hastalıkla sonuçlanan yoğun çalışmalardan dolayı artan ölümlerin ardından devlet 2014’te izin yapmayı zorunlu hale getirmiş ve cezai yaptırımları uygulamaya koymuştur.

Japonya’nın mirası Tokyo

Bunun yanında Japonya’daki yoğun çalışma saatlerinden dolayı birçok şirkette ‘Fiesta’ denilen uyku saatleri var. Fakat yine de Tokyo’da bir gün izin yapmak demek, vatandaşlar için korkunç bir durum olarak görülüyor. Bu yüzden birçok insan hala illegal yollardan izin hakkını kullanmıyor.

GELİŞMİŞ METRO AĞI

Tokyo’daki nüfusa paralel olarak birçok önlem alınmakta. Özellikle altyapı ve ulaşım ağları açısından gelişmişliğine diyecek yok. Dünyanın en gelişmiş metro ağı olan Tokyo metrosu, güzergâh olarak 10 hattan oluşuyor.

Japonya’nın mirası Tokyo

DEPREM BÖLGESİ

Japonya bilindiği üzere dünyadaki en tehlikeli deprem bölgesi. Burada 9.5 gibi korkutucu büyüklüklerde depremler meydana gelebiliyor. 2011 yılında yaşanan depremden en az etkilenen şehir Tokyo olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya’nın mirası Tokyo

Tsunaminin vız geldiği şehirde binalar müthiş bir mühendislikle inşa edildiğinden, bu doğal afet çok az bir hasarla atlatıldı.

ATOM BOMBASI YÜZÜNDEN MİLYONLARCA İNSAN ÖLDÜ

Fakat şehir, 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarının etkisinden bu kadar kolay kurtulamadı.

Japonya’nın mirası Tokyo

Ülkeye yayılan radyasyondan sebep milyonlarca insan kanser olarak  hayatını kaybetti. Savaşın ardından son teknolojiyle toparlanan şehir, kısa sürede yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Japonya’nın mirası Tokyo

SADE YAŞAM TARZI

Tokyo’da yaşayan insanların şehirdeki akılalmaz telaşı ve çalışkanlığı dikkatinizi çekecek. Bu insanlar çalışmaktan makyaja, modaya çok vakit ayıramadığından hem kendilerinde hem de evlerinde sade bir yaşam tarzını tercih ediyor.

Japonya’nın mirası Tokyo

Alışık olmadığınız için hemen hemen yanınızdan herkesi birbirine benzetmeniz sizin suçunuz değil. Sadece genetik yüz özelliklerinden sebep değil, insanların birçoğunu tek tip kıyafetler ve saç modelleriyle görmeniz mümkün.

TAKESHITA CADDESİ

Izu ve Ogasawara adında iki adet büyük yarım adadan oluşan Tokyo 23 bölgeye ayrılıyor. Şehrin en kalabalık ve en ünlü bölgesi 13 milyon insanın yaşadığı Takeshita Caddesi.

Japonya’nın mirası Tokyo

Cadde, hem trafiğe kapalı hem de Tokyo’nun en çok turist alan beldesidir. Ünlü filmlerden anımsadığınız, gözlerinizi kamaştıracak ışıklı sokakları burada bulunuyor.

Japonya’nın mirası Tokyo

SUSHİ'NİN ANAVATANI

Ülkemizde Asya yemeklerinin gizli hayranları oldukça fazla. Bu yemekler de bir o kadar pahalı. Fakat sushi’nin ve noodle’ın anavatanı olan Tokyo’daki restoranlarda bu lezzetleri oldukça ucuza bulabilirsiniz.

Japonya’nın mirası Tokyo

GEZEBİLECEĞİNİZ YERLER

Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden birinde, haliyle gezebileceğiniz birçok yer var. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği kent gezinize, görkemli manzarasıyla ‘Tokyo Kulesi’nden başlayın.

Japonya’nın mirası Tokyo

– İmparatorluk sarayı

– Sensoji Tapınağı,

– Ueno Park,

– Takeshita Street,

Japonya’nın mirası Tokyo

– Kaneiji Tapınağı,

Japonya’nın mirası Tokyo

– Tokyo Ulusal Müzesi,

– Tokyo Modern Sanat Müzesi,

– Meiji Tapınağı,

– Yoyogi Park,

Japonya’nın mirası Tokyo

– Shinjuku istasyonu

BİLMENİZ GEREKENLER: VİZE YOK

Turistik, eğlence, dinlence ve benzeri amaçlarla gerçekleştirilecek 3 aya kadar olan Japonya seyahatlerinde vize alınması gerekliliği yok. Fakat Japonya eski tip pasaportlara yani çipsiz olanlara vize şartı getirdiği için, ya yenileyin ya da gitmeden önce Japonya vizesi alıp öyle gidin.

Japonya’nın mirası Tokyo

THY İLE DİREKT UÇUN

Japonya’ya THY nın İstanbul’dan Osaka ve Tokyo olmak üzere iki farklı şehrine aktarmasız uçuşları ile gidebilmeniz mümkün.  İstanbul’dan Osaka’ya yaklaşık 12 saat, İstanbul’dan Tokyo’ya da yaklaşık 13 saatlik bir uçuş süresi var.

Japonya’nın mirası Tokyo

Diğer havayolları ile aktarmalı olarak uçmak isterseniz, 24 saatlik bir süreyi gözden çıkarmanız gerekecek. Japonya’ya direkt seyahatleriniz yılın çoğu ayında değişmeksizin gidiş geliş yaklaşık 1800-2200 TL civarında seyrediyor.

İyi tatiller!

Japonya’nın mirası Tokyo

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