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Japonya'nın Türkiye 4'üncüsü hocası: Esad Tamer

Türkiye'nin ilahiyat alanında donanımlı ve önemli isimleri yurt dışında da camiilerde faaliyet gösteriyor. Onlardan biri Üniversite sınavlarında Türkiye 4'üncüsü olan Esad Tamer.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 12:52..
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Liseye 1'inci sınıfta bir yıl ara verdi. Sebebi ise hafızlık yapmaktı. 1 yılda hafız olmaya hak kazanan arkasından okulunu kaldığı yerden devam ettirip Üniversite sınavında Türkiye 4'üncüsü olan Esad Tamer bugünlerde Japonya'da bulunan Tokyo Camii'nde hocalık yapıyor.

İlginç bir yaşamı bulunan Tamer, gençliğe örnek olacak mütedeyyin kesimin evlatlarından yalnızca biri.

Japonya'nın Türkiye 4'üncüsü hocası: Esad Tamer

HAFIZ OKULUNDAN BOĞAZİÇİ'NE

Lise okuduğu yıllarda okuluna bir yıl ara veren Esad Tamer, hafızlardan aldığı eğitim ile bir yılda kendisi de hafız oldu. Hemen sonrasında okuluna kaldığı yerden devam edecen Tamer, lisesini kesintisiz bir biçimde tamaladı ve üniversite sınavlarına girdi.

Sınavlara sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışan Tamer, Türkiye 4'üncüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümüne yerleşti.

Japonya'nın Türkiye 4'üncüsü hocası: Esad Tamer

TOKYO'DA İSLAM'A DAVET

Okulunda son senesini okuyan Esad Tamer 3 dil biliyor. Arapça, İngilizce ve Japonca bilen Tamer, Japonya'ya giderek burada ilmi faaliyetlerde bulundu. Tokyo Camii'nde de hocalık yapan genç hafız, burada Japonlara İslam'ı tanıtıyor.

Japonya'nın Türkiye 4'üncüsü hocası: Esad Tamer

Tokyo Camii'nde çekilen bu fotoğrafta Tamer, bir Japon'a İslam'a geçiş meraasiminde Kelime-i Şehadet getirtiyor.

Genç yaşına rağmen bu kadar başarılı bir kariyere sahip olan Tamer, önümüzdeki yıllarda ilim ve ilahiyat dünyasında başarılarıyla adından söz ettirecek

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