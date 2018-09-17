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Japonya'nın yüzde 28'i 65 yaş ve üzeri

Japonya'da 70 ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının ilk kez, toplam nüfusun yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu bildirildi.

AA | 17.09.2018 - 00:47..
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Kyodo ajansının Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede 70 ve üzeri yaştaki toplam kişi sayısı 26,18 milyona ulaştı ve bu grup, nüfusun yüzde 20,7'sini oluşturuyor. Giderek yaşlanan ülkede bu oran önceki yıl 19,9 olarak belirlenmişti.

35 MİLYONDAN DAZLA 65 YAŞ VE ÜZERİ VAR

Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki kadın ve erkeğin toplam sayısının, bir önceki yıla göre 440 bin kişi artarak 35,57 milyona yükseldiğini ve tüm nüfusun yüzde 28,1'ini oluşturduğunu ortaya koydu.

Japonya'da, 65 ve üzeri yaştaki kadın sayısının da ilk kez 20 milyonu geçtiği kaydedildi.

Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki 20,12 milyon kadının, tüm kadınların yüzde 31'ini oluşturduğunu gözler önüne serdi.

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