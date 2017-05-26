Jared Kushner FBI'ın soruşturmasına takıldı

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, FBI'ın Rusya soruşturmasına doğrudan dahil edilmeden sadece Rus Büyükelçi ile görüşmeleri kapsamında soruşturuldu.

RUSLARLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

Buna göre Kushner'n Rus Büyükelçi Kislyak ve bir Rus banka yöneticisi ile geçen yıl aralık ayında yaptığı bazı görüşmeler, FBI'ın Rusya soruşturmasını sürdürürken karşısına çıktı.

Ardından söz konusu görüşmeleri incelemeye başlayan FBI'ın, bu görüşmelerle soruşturma arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını anlamaya çalıştığı kaydedildi.

BEYAZ SARAY-FBI GERİLİMİ

Trump'ın damadının görüşmelerinin FBI incelemesine alındığının ortaya çıkmasının Beyaz Saray ile FBI arasındaki gerilimi iyice artıracağı yorumları yapılıyor.