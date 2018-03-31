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Jeep Rolling Stones'a sponsor oldu

Köklü otomobil markalarından Jeep, başka bir efsane olan Rolling Stones’un, Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu.

AA | 31.03.2018 - 14:43..
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Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, rock müziğin efsanesi Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu. Rolling Stones, Stones-No Filter Turnesi kapsamında, 17 Mayıs ile 8 Temmuz tarihleri arasında, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da sahne alacak. Jeep tüm ürün gamıyla, konserlerin "yıldız misafiri" olacak.

Jeep Rolling Stones'a sponsor oldu

EN YENİ JEEP'LER SERGİLENECEK

İlk olarak 2014 yılında gerçekleştirilen “14 On Fire” Avrupa turnesiyle başlayan Jeep-Rolling Stones iş birliği bu yıl 3’üncü kez tekrarlanıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çeken yeni Wrangler ile Cherokee, Compass, Renegade ve Grand Cherokee modelleriyle boy gösteren Jeep, heyecan verici model ailesiyle konserlere katılan müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Jeep Rolling Stones'a sponsor oldu

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