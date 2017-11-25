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Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 100 milyar doların üzerine çıktı.

25.11.2017 - 05:21
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Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un serveti bugün 2.3 milyar dolar artışla 100.4 milyar dolara ulaştı.

Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

BİLL GATES 99'DA YAPMIŞTI

En son 1999 yılında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti 100 milyar doların üzerine çıkarken, Bezos tarihte bu başarıyı yakalayan ikinci kişi oldu.

Gates'in serveti ise bugün itibarıyla 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu unvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti. 27 Ekim'de tekrar dünyanın en zengin kişisi olan Bezos bu unvanı hala koruyor.

Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

ŞİRKETİ 4. SIRADA

Öte yandan, bugün itibariyle 571 milyar dolarlık piyasa değeriyle Amazon dünyanın en değerli 4. şirketi konumundayken, Microsoft 642 milyar dolarlık piyasa değeriyle 3. sırada geliyor.

Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

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