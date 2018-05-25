Jeneratör odasını düzenledi, kitap okuma mekanı yaptı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi evli ve 4 çocuk babası 45 yaşındaki Metin Erdoğan'ın, küçüklüğünden beri kitap okuma sevgisi hiç tükenmedi.

Liseden mezun olduktan sonra kitap okumaya ara veren ve boş zamanlarını kahvehanelerde geçiren Metin Erdoğan, bir süre sonra buralarda zaman öldürmek yerine çok sevdiği kitaplara döndü.

GÜNDE YARIM SAAT KİTAP OKUYOR

Kitap kurdu lakaplı Erdoğan, her gün en az yarım saat kitap okuyor. Metin Erdoğan, lise mezunu olduğunu, kahvehane alışkanlığı nedeniyle yıllarca kitaplardan ayrı kaldığını belirterek, bir sitede kapıcı olarak çalışmaya başladıktan sonra kitap okuma alışkanlığını devam ettirmek için çabaladığını söyledi.

"KAHVEHANEYE GİTMEK BENİ KÖRELTTİ"

Metin Erdoğdu, "Kahvehaneye sürekli gitmek beni köreltti. Daha sonra çocuklarımın eğitimine önem gösterince kahvehaneye gitmenin boş bir şey olduğunu, insanları maddi ve manevi olarak çökerttiğini anladım. Kendimi tekrar kitaplara verdim. Fırsat buldukça her gün kitap okuyorum. Kitapların bir kısmını kendi paramla satın aldım bir kısmını da öğretmenler aracılığıyla toparladım. Eş, dost ve arkadaşlarımdan aldığım kitaplar da var. Benim için önemli olan kitap okuyup bir şeyler öğrenmek ve onları yaşamaktır. Amacım bilgiden yoksun olmamak." dedi.



