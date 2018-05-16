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Jeneratörden sızan gaz 1 can aldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir veterinerde, jeneratörden sızan gazdan etkilenen stajyer veteriner hayatını kaybederken, iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA | 16.05.2018 - 07:38..
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Beyoğlu'nda 11 Mayıs Cuma günü Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana gelen zehirlenme olayının elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi.

İddiaya göre, elektrik kesintisinin ardından bodrum kata inen iş yeri sahibi Selçuk Çömlek'in gelmemesi üzerine stajyer veteriner Burak Genç de bodrum kata indi. Jeneratörden sızan gazdan etkilenen Çömlek ve Genç'i bodrum kata inen bir başka çalışan buldu ve dışarı çıkarak yardım istedi.

Jeneratörden sızan gaz 1 can aldı

GENÇ VETERİNER YAŞAMINI YİTİRDİ

Stajyer veteriner Burak Genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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