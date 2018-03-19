Jennifer Lopez: Benden tişörtümü çıkarmamı istedi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Harper’s Bazaar dergisinin nisan sayısına konuk oldu.

Röportaj veren Lopez, dergi için özel bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. Kariyerinin ilk yıllarında taciz edildiğini belirten 48 yaşındaki Latin yıldız, "Diğer kadınlar gibi saldırılara maruz kalmadım ama bir yönetmen benden tişörtümü çıkarmamı istemişti. Bense bunu yapmadım" dedi.

48 yaşındaki yıldız verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İşte ünlü yıldızın diğer açıklamalarından satır başları...

"EVLİLİĞE İNANIYORUM"

- "Hayatım boyunca kendimi kanıtlamak zorunda olduğumu hissettim. Belki de şu an sahip olduklarımın sebebi budur."

- "Evliliğe inanıyorum. Yaşlanırken yanımda birisinin olmasını çok isterim."

- "Alex ile sağlıklı bir ilişkimiz var. Şu an hiçbir şeyi zorlamıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Benzer çok fazla noktamız var."

- "Kim olduğumu ve ne istediğimi biliyorum. Güçlü ve zayıf yanlarımı da biliyorum. Kendimle ilgili güzel şeyler söyleyebildiğim bir noktaya gelmem uzun zaman aldı."