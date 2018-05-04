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Jennifer Lopez korsesi görününce panik yaptı

The Ellen Show'a konuk olan Jennifer Lopez elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 13:00..
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Amerika'nın en çok izlenen sohbet programlarından biri olan The Ellen Show'a konuk oldu.

TOPARLAYICI KORSESİ GÖRÜNÜNCE RAHATSIZ OLDU

Ön kısmı yırtmaçlı mavi bir elbise giyen Jennifer Lopez, programda ayağa kalkıp dans figürü göstermeye başladı. İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Jennifer Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü.

"Ah, hayır korsem!" diye bağıran Jennifer Lopez hemen korsesini biraz daha yukarı çekti ve yırtmacını kapattı.

Jennifer Lopez korsesi görününce panik yaptı VİDEO

STÜDYOYU GÜLDÜRDÜ

Bu küçük olayın ardından hem Jennifer Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.

Jennifer Lopez korsesi görününce panik yaptı

Jennifer Lopez korsesi görününce panik yaptı

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