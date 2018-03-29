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Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

Jennifer Lopez, bir süredir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile birlikte New York'tan 15 milyon dolara bir ev aldı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 15:36..
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve aktrist Jennifer Lopez, bir süredir Alex Rodriguez ile birlikte. Ünlü çift, kendilerine New York'tan yeni bir ev satın aldı.

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

15 MİLYON LİRAYA SATIN ALDILAR

Çift, New York'un en yüksek binasından 371 metrekarelik bir daireyi 15.3 milyon dolara satın aldı. Manhattan’s 432 Park Avenue'daki evde ise 3 yatak odası, 4 lavabo bulunuyor.

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

SOSYAL ALANDAN DA YARARLANABİLİRLER

New York'un en prestijli yerinden ev satın alanlar 2 bin 700 metrekarelik sosyal alandan da yararlanabilir. Bu sosyal alanın içinde restoran, yüzme havuzu, fitness salonu, sinema salonu gibi imkanlar bulunuyor.

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki yeni saray yavrusu

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