Jennifer Trusted’un Fizik ve Metafizik kitabı

1925 yılında İngiltere’de hayata merhaba diyen Trusted’in ilgi alanı bilim felsefesi ve metefizik konular oluşturuyor. Bilim felsefesi üzerine birçok eseri mevcuttur. Bilime, fiziğe, evrene merak duyan okurlara hitap eden kitap zengin bilgi içeriyle ön planda. Birinci baskısı 1995 yılında, ikincisi ise 2016’da yapılan Fizik Metafizik okullarda felsefe ve fizik derslerinde okutulmalıdır.

METAFİZİK NEDİR?

Aristo tarafından kullanıldığı şekliyle metafizik teriminin anlamı, fizik ötesi yani fizik biliminin kapsamını aşan demekti. Kelimenin bugün kullanılan çeşitli anlamlarının hepsi, doğrudan bilimsel araştırma ile ortaya konamayacak teorilere, varsayımlara veya inançlara göndermeler içermek suretiyle Aristo'nun anlamlandırmasında bir şeyler taşır. Ne var ki bu, metafiziğin bilim için konu dışı ve önemsiz olmasını gerektirmez. Bu kitapta, metafiziksel teorilerin yalnızca bilimsel araştırmaların konuları ile alakalı olduğuna değil, kesinlikle bizatihi önemli olduğunu da belirtmek isterim.

İLKEL DİN VE İLKEL BİLİM

Çok eski zamanlardajn beri insanoğlu olaylar zincirinin farkına varmış olmalı ki geçmiş tecrübelere dayalı beklentileri de olurdu. Fakat beklentilerinin çoğunlukla gerçekleşmediğini de fark ederlerdi. Bu nedenle, dünyadaki kendilerine ilişkin muntazam tertipteki inançları, alışılmadık veya beklenmedik olayların açıklanmasında kendi müdahaleleri de varsayılsın diye, tabiatın seyrinin değişken ve muhtemelen kötü niyetli ruhların istek ve buyruklarına tabi olduğu inançlarına dönüştü.

Rruhların insanüstü güçlere sahip olduğuna inanılmasına rağmen, insan arzu ve duygularıyla iman edliyordu ve bundan dolayı da yalvarışlardan ve pohpohlamadan etkilenebilirlerdi: Uygun bazı gönül alma seremonileriyle insanlık, olaylar üzerinde dolaylı da olsa biraz denetim sahibi olmayı ümit etmiş olabilir.

RÖNESANS

On dördüncü yüzyıl boyunca ressamlar ve filozoflar, Grek ve Roma sanatının farkına varmaya başladılar ve on beşinci yüzyıla gelindiğinde de klasik sanat ve edebiyat zamanın düşüncesine rağmen egemen olmuştu. Klasik estetik anlayışının etkisi altında kalan ressamlar ikonik temsil geleneği ile bağlarını kopardılar ve klasik şiir ve drama oldukça değer kazandığını vurgulayan yazar;

“Bununla beraber bu değer verme, ressamlar ve entelektüeller kendilerine klasikleri örnek almayıorijinalite arayışından daha çok tercih ettiklerinden, Antik Grek ve Roma eserlerinin “otorite” olarak itibar görür hale gelmesiyle hala Ortaçağ’a özgüydü. Yani ressamlar ve heykeltıraşlar dünyayı gözlemlemeyi değil, eski uygarlıkları taklit etmeyi; şairler ve dramatistler klasik tarzda yazmayı; filozoflar da yeni fikirler üretmekten ziya Antik Grek ve Roman ürünlerini yorumlamayı benimsiyorlardı." (syf 49)

Edebiyat ve tarih dışında farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için Fizik Metafizik'i okuyun.

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