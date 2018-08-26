taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Türkiye'nin yaşadığı büyüme ve ekonomideki sıçramayla en iyi yatırım yerlerinden biri olduğunu söyleyen Jens Bischof, "Masabaşı araştırmalara inanmayın" dedi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 03:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, masabaşı firmaların Türkiye hakkındaki verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Turizmin sıçarama yaşadığını ifade eden Bischof, yatırım tavsiyesinde bulundu.

"AVRUPALI TURİSTLERİN GÖZDESİ"

Sadece kendilerinin Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 8,8 milyon turist taşıdıklarını ifade eden Bischof,  Anadolu şehirlerinden de Avrupa'ya seferlerin olduğunu söyledi.

Türk turizminin her geçen gün ileriye gittiğini belirten CEO, "Türk turizminde ve ülkenin çekiciliğinde büyük bir sıçrama görüyoruz. Özellikle Avrupalı turistlerin gözünden baktığımızda yeniden çok güçlü görülüyor" ifadelerini kullandı.

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

TÜRKİYE İÇİN YATIRIM TAVSİYESİ

Ülkenin kültürel açıdan çok zengin ve insanlarının oldukça sıcak kanlı olduğuna işaret eden Bischof,alışanlar çok iyi eğitimli. İşletmelerin ihtiyaçlarına hizmet eden bir sistem buluyorsunuz" dedi.

Bischof sözlerine şu şekilde devam etti;

"Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın. Türiye'deki büyümeden dolayı işinizi gerçekten çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

56
Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı

102
Siirt'te magandalar 10 kişiyi yaraladı

Siirt'te magandalar 10 kişiyi yaraladı

14
İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

7
Çinli gelin Edirne'de evlendi

Çinli gelin Edirne'de evlendi

8
Balıkesir'de yangın: 11 araç yandı

Balıkesir'de yangın: 11 araç yandı

0
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM