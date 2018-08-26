Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, masabaşı firmaların Türkiye hakkındaki verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Turizmin sıçarama yaşadığını ifade eden Bischof, yatırım tavsiyesinde bulundu.

"AVRUPALI TURİSTLERİN GÖZDESİ"

Sadece kendilerinin Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 8,8 milyon turist taşıdıklarını ifade eden Bischof, Anadolu şehirlerinden de Avrupa'ya seferlerin olduğunu söyledi.

Türk turizminin her geçen gün ileriye gittiğini belirten CEO, "Türk turizminde ve ülkenin çekiciliğinde büyük bir sıçrama görüyoruz. Özellikle Avrupalı turistlerin gözünden baktığımızda yeniden çok güçlü görülüyor" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE İÇİN YATIRIM TAVSİYESİ

Ülkenin kültürel açıdan çok zengin ve insanlarının oldukça sıcak kanlı olduğuna işaret eden Bischof, "Çalışanlar çok iyi eğitimli. İşletmelerin ihtiyaçlarına hizmet eden bir sistem buluyorsunuz" dedi.

Bischof sözlerine şu şekilde devam etti;

"Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın. Türiye'deki büyümeden dolayı işinizi gerçekten çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz"