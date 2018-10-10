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Jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihaleleri yapılacak

Amasya'da 4 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası için ihaleye çıkılacak.

AA | 10.10.2018 - 09:02..
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Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Amasya'nın merkez ve Merzifon ilçelerinde toplam 9 bin 140 hektarlık alana sahip 4 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası, açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihaleleri yapılacak

22 EKİM'DE İHALE YAPILACAK

Muhammen bedelleri 34 bin lira ile 100 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 20 lira ila 3 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresine teslim edebilecek.

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