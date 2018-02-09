Jeremy Black’ten İngiltere’nin tarihi

İngiliz tarihçi yazar Jeremy Black, Britanya İmparatorluğu’nun tarihini anlatırken hiçbir soru işaretine yer bırakmıyor.

İngiltere’de Exter Üniversitesi’nde profesör olan Black, ayrıca Amerika’nın Philadelphia eyaletindeki Dış Politika Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Amerika ve Batı Araştırmaları Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarına ara vermeden devam eden tarihçi, kitaplarının dışında pek çok bilimsel makaleye imza attı.

Say Yayınları’nın tarih alanında verdiği eserlerine yenisini ekledi. İngiltere’nin Kısa Tarihi kitabı bu zincirin halkasıdır. Kitabı, Ekin Duru’nun kusursuz çevirisiyle rahatça okuyacaksınız. Britanya tarihini anlatan Black, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu birçok açıdan değerlendirmeye tabi tutuyor.

Black, Magna Carta, Gül Savaşları, Katolik Kilisesinden Kopuş, iç savaş, bilim ve sanayi devrimleri, gibi önemli başlıkları olabildiğince geniş perspektiften okurlara aktarıyor.

1400 YIL ÖNCEYE DAYANAN BİR TARİH

Britanya tarihini ele alırken bunun temelini 1400’den önce atıldığını ileri sürmekte fayda vardır.

Uzun vadeli, jeopolitik ve anayasal görüşler benimsendiği takdirde bu temellerin bağımsız İskoç devletinden ayrı olarak bağımsız bir İngiliz devletine (Galler dâhil) ait olduğu görülür.

Her ikisinde de kralın yetkisi ve otoritesi kasıtlıdır. İngiltere’de Parlamento şeklinde iyi gelişmiş temsil sistemi bulunurken, özgürlükler Anglo- Sakson hukuk sistemi ile belirlenmiştir.

Jeremy Black, kitabın girişinde sizleri Büyük Britanya İmparatorluğu’nun köklü geçmişiyle karşılıyor. İngiltere’nin kuruluşundan günümüze kadar yaşadığı devrimler ve dönemlerin geniş değerlendirmesini bulacaksınız.

MAGNA CARTA

İngiltere ve dünya tarihinde Magna Carta kuşkusuz çok önemlidir. Magna Carta, dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir. İngiltere Kral’ı John’un, yetkilerini sınırlayan ve 1215 yılında imzalanan anlaşmayla insanlar birtakım hak ve özgürlüklere sahip oldu.

Anlaşmayla hukukun sadece siyasi otoritenin üzerinde değil, diğer güçler üzerinde de üstünlüğü anlaşılmıştır. Magna Carta’da ortaya konulan evrensel maddeler günümüzde bile geçerliliğini koruyabilmektedir.

ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN ÜLKE

Britanya İmparatorluğu Amerika Birleşik Devletleri’nden 13 koloni halinde bağımsızlığını kazandığında kısa sürede süper güç haline geldi. Özellikle 1800 yıllarda İngiltere topraklarını genişletmiş, yeni sömürgeler arayışındaydı.

Jeremy Black

Ticaretini artırmak için dünyanın önemli ekonomik pazarlarını bünyesine katan İngiltere, sınırlarına yenilerini ekliyordu. Sömürge politikası ve savaşla kazandığı toprakları o kadar genişledi ki, İngiltere’ye 'üzerinde güneş batmayan ülke' denildi.

İNGİLTERE’NİN YAŞADIĞI DEĞİŞİM

Britanya İmparatorluğu emeklemekten koca bir imparatorluğa dönüşmesinin altında birçok neden var elbette.

Sanayileşme sonucunda Liverpool, Manchester gibi şehirlerin büyümesiyle beraber nüfus artışı hızla yaşandı. 18. Ve 19 yüzyıllarda yeni buluşların ortaya çıkmasıyla Sanayi Devrimi de ilk olarak Büyük Britanya’da ortaya çıktı.

Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirilen İngiltere’nin yaşadığı sıçrama kısa sürede bütün dünyada etkisini gösterdi.

Bunun yanında I. ve II. Dünya Savaşı’nda yaşadığı izolasyon ve yıkımdan sonra kendi içinde başlattığı ayağa kalkma mücadelesi başarıyla sonuçlanmış, dünya siyasetinde yeniden söz sahibi olmuştur.

Yazar: Jeremy Black

Yayınevi: Say Yayınları

Çeviren: Ekin Duru

Türü: Tarih

Syf: 240

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Ergül Tosun

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