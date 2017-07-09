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Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Sabıkalı model Jeremy Meeks'in Bodrum'daki tatilde ünlü Topshop firmasının varisi Green ile görüntülenmesi evliliğin sonunu getirdi.

09.07.2017 - 10:00
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ABD’de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen evli ve 2 çocuk babası Jeremy Meeks'in karısı Melissa Meeks, ünlü mahkûmun kendisini Bodrum tatilinde milyarder Chloe Green ile aldatmasının ardından boşanma kararı aldı.

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

"O KADINA VE KOCAMA ÇOK KIZGINIM"

İngiliz Daily Mail gazetesine samimi açıklamalarda bulunan Melissa Meeks, "Yaptıkları şeyler bütün hayatımı yıktı. O kadına ve kocama çok kızgınım. Ne tip bir kadın, bunu diğer bir kadına yapar" dedi. Bu fotoğrafta Meeks'in birlikte olduğu kadın milyarder Chloe Green.

"BOŞANMA KARARI ALDIK"

"Yaptıkları şey unutulur bir durum değil" diyen Meeks, kocasıyla birlikte ilişkilerinin bitmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ve boşanma kararı aldıklarını söyledi.

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

"BU DAHA BAŞLANGIÇ" DEMİŞTİ

ABD’de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen modellik ve DJ’lik yapmaya başlayan evli 3 çocuk babası Jeremy Meeks’in Bodrum’daki tatilde samimi halde görüntülendiği Chloe Green, ünlü mamkumun evli olmasına rağmen Instagram hesabında "Bu daha başlangıç" yorumunda bulunmuştu.

MİLYARDER VARİS GREEN

Evli ve iki çocuklu mahkûm Meeks’in yanında görülen genç kadının, 40 ülkede 500’ün üzerinde mağazası bulunan Thopshop firmasının sahibi 64 yaşındaki Sir Philip Green’in kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi


Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi

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