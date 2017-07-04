Jeremy Meeks'in yanındaki kadın: Milyarder İngiliz varis

Silahlı çete üyesi olmak suçundan hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD'li 33 yaşındaki Jeremy Meeks, Bodrum tatilininde bir kadınla samimi görüntülendi.

MAVİ YOLCULUKTA AŞK POZLARI

'Seksi mahkum' olarak ünlenen Meeks, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndaki mavi yolculuğu sırasında yanındaki kadını öpücüklere bağdu.

Meeks'in eğlendiği o anlar, DHA tarafından görüntülendi.

ÜNLÜ FİRMANIN VARİSİ

Meeks'in yanında görülen genç kadının, 40 ülkede 500'ün üzerinde mağazası bulunan Thopshop firmasının sahibi 64 yaşındaki Sir Philip Green'in kızı Chloe Green olduğu ortaya çıktı.

Olay ortaya çıkınca Meeks ve Green'in, Bodrum'dan ayrıldığı belirtildi.





























