Jessica May: Türkçe çok zor

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin'in başrol oyuncusu Brezilyalı Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ve menajeriyle Bebek'de görüntülendi.

"ATASÖZLERİNİ İNGİLİZCE ANLATIYOR"

Çıkışta sorularını yanıtlayan oyuncunun elinden deyimler kitabını düşürmüyor. May, “Türkçe’de çok mecaz anlamlı sözler ve deyim kullanılıyor, o yüzden anlamıyorum. Anlayamamak da sinirlerimi bozuyor. Bu kitap Türk atasözlerini İngilizce anlatıyor. Bana çok yararlı oldu” diye konuştu.