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Jessica May: Türkçe çok zor

6 yıldır Türkiye’ye gelip giden ve dizi sebebiyle uzun süredir Adana’da yaşayan May, Türkçe’yi senaryo okuyarak geliştirdi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 07:27..
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Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin'in başrol oyuncusu Brezilyalı Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ve menajeriyle Bebek'de görüntülendi.

Jessica May: Türkçe çok zor

"ATASÖZLERİNİ İNGİLİZCE ANLATIYOR"

Çıkışta sorularını yanıtlayan oyuncunun elinden deyimler kitabını düşürmüyor. May, “Türkçe’de çok mecaz anlamlı sözler ve deyim kullanılıyor, o yüzden anlamıyorum. Anlayamamak da sinirlerimi bozuyor. Bu kitap Türk atasözlerini İngilizce anlatıyor. Bana çok yararlı oldu” diye konuştu.

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