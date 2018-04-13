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Jessica May'ın nikah şahidi Alex de Souza

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da Brezilya'da evlenecek.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 07:13..
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Yeni Gelin dizisinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak.

KARAKÖY'DE EĞLENCE

Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştular. Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye’ye dönünce Karaköy’de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.

Jessica May'ın nikah şahidi Alex de Souza

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