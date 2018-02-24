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Jesus, sokak kavgasına karıştı

Brezilya'da Jesus kostümlü bir adam, başka bir adamla yumruk yumruğa kavga etti.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 12:28..
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Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Festivali çoşkuyla gerçekleşirken arada bazı sorunlar da olmuyor değil. Dünyanın bir çok ülkesinden katılanlar olduğu gibi Brezilya halkının da yoğun ilgi gösterdiği festivalde her zaman kostümler göz kamaştırır.

Tabi kadınların kostümleri... Erkeklerin klasik kostüm partilerinden öteye geçmeyen kılıklarında dikkati çekense hareketleri olabiliyor.

JESUS YUMRUK ŞOV

Bunlardan biri Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da yaşandı. Hristiyan aleminin İsa Mesih kabul ederek tasvir ettiği Jesus kılığına giren adam, yetmedi bir de yumruklu kavgaya girdi.

Sokakta adam yumruklayan Jesus VİDEO

Jesus sloganları arasında karşısındaki adama sağlam yumruklar attı.

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