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Jet Fadıl dolandıracağı yeni kişileri arıyor

Fadıl Akgündüz bugün yine hakim karşısına çıktı ancak raporların bilirkişiler tarafından tamamlanmaması nedeniyle tutuklanmadı.

İHA | 15.02.2018 - 16:38..
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Jet Fadıl dolandıracağı yeni kişileri arıyor

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Jet Fadıl lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz, Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya dava kapsamında yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ile bazı mağdurlar katıldı.

"YENİ YATIRIMCILAR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fadıl Akgündüz, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada “Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Tek bir yatırımcıyla şuanda proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyla ikna etmeye çalışıyoruz. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz.” dedi.

Duruşma salonunda bulunan mağdurlar bu sözler üzerine ‘Dolandıracağı yeni kişiler arıyor’ derken mahkeme raporlarını hazırlamayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.

"1 MİLYON 50 BİN EURO VERDİM"

Duruşmada dinlenilen müştekilerden Recep Türker, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden, 2 evini, bir ticari taksisi olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin Euro vererek 30’a yakın devre mülk aldığını kaydetti.

9 ay boyunca kendisine sadece aylık 15 bin kira bedeli ödendiğini aktaran Türker, 2014 itibari ile de bu ödemelerin kesildiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

"BİZİM HİSSELERİMİZİN DE ELİMİZDEM ALINMA DURUMU OLABİLİR"

Dinlenilen müştekilerden Mustafa Çelik ise, 2011 yılında 12 adet 15’er günlük devre mülk sözleşmesi yaptığını söyledi.

Sözleşme karşılığında 1 milyon 200 bin TL verdiğini belirten Çelik, “Kira bedelini sadece bir yıl aldım. Daha sonra bu ödemeler kesildi. Devre mülk alan iki arkadaşımın hisselerine yönelik dava açıldı, Dava açan kişiler bu şirketten alacaklı olduğunu iddia eden şahıslardır. Burada bizim hisselerimizin de yok elimizden alınma durumu olabilir. Dava açan kişiler bunların adamları da olabilir” diye konuştu.

AKGÜNDÜZ'ÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Daha sonra söz alan müşteki avukatları da sanık Fadıl Akgündüz’ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini ancak, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek Akgündüz’ün yeniden tutuklanmasını talep etti.

Jet Fadıl dolandıracağı yeni kişileri arıyor

"DOLANDIRACAĞI YENİ KİŞİLER ARIYOR"

Mahkeme heyeti başkanının projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz, "Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız. Daha düşük fiyatlarla. Tek bir yatırımcıyla şuan da proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz." diye konuştu.

Bunun üzerine salonda bulunan mağdurlar, ‘Dolandıracağı yeni kişiler arıyor’ diye tepki gösterdi.

RAPOR HAZIRLAMAYAN BİLİRKİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.

Bayrampaşa Caprice Gold projesinin gerçek bedelinin ortaya çıkarılması için belirlenen 2 bilirkişinin görevlerini yerine getirmeyerek rapor almadıkları gerekçesiyle bu bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme dosyaya yeni bilirkişi atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

JET FADIL MAĞDURLARI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın başlamasından önce, Jet Fadıl mağdurlarından oluşan bir grup adliye binasının karşısındaki meydanda bir araya geldi. Burada açtıkları pankartlar ve dövizlerle mağduriyetlerine dikkat çeken grup sloganlar atarak Fadıl Akgündüz’e tepki gösterdi.

Kalabalık adına yapılan açıklamada “Yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ve bir türlü bir sonuca ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk dışarıda rezil oluyoruz. Yıllardır sürüyor bu. Çekirdek kadar yol alamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Halen daha devasa reklamlar yayınlıyor. Bizim yatırdığımız paralarla. Para yok deniliyor, para var.” denildi.

İDDİANAMEDEN

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını isteniyor.

Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.

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