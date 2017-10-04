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Jet lag nedir

Uçakla sıklıkla seyahat yapan bireylerde görülen saatleri karıştırma ve uyku sorunu ile devam eden vücut ritim bozukluğdur.

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İstanbuldan öğleden sonra uçağa biniyorsunuz ve ABD'ye uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Saatler sonra havalimanına indiğinizde saate bir bakıyorsunuz Türkiye zamanına göre sadece 1 saat geçmiş. İşte bu Jet lag'ın ta kendisi.

Jet lag nedir

JET LAG NEDİR

Jet lag uzun süreli uçak seyahatlerinde görülen, insan vücudunun zaman dilimleri arasındaki bu hızlı değişime ayak uyduramamasından kaynaklanan bir durumdur. Kısacası gittiğimiz yerin yerel saati ile vücudumuzun biyolojik saati arasındaki farktan kaynaklanan vücut ritmi bozukluğuna denir.

Jet lag nedir

JET LAG ZARARLI MIDIR

Jet lag olmanıza sebep olan birden fazla etmen vardır. Saat dilimindeki farklılık ana etmen olsa da ukabin basıncından tutun da içtiğiniz içeceğe, hareketsiz kalmaya kadar birden fazla sebebi vardır.

Bu sebeplerin bir araya gelmesiyle oluşan Jet lag, önce vücut yorgunluğu ile baş gösterir, sonra saatleri şaşırma ile devam eder ve uyku bozuklukları ile son aşamaya girilir. Vücuda bir zararı olduğu tespit edilemeyen Jet lag, sadece psiolojik ve ruhsal olarak anlık değişimlere sebep olabilir ve uykusuzluğun getirdiği yorgunluk bir kaç gününüzü zehir edebilir.

Jet lag nedir

JET LAG İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR

Yapılan araştırmalar batıdan doğuya olan uçuşlarda ve gündüz uçuşlarında jet lag durumlarının daha fazla ortaya çıktığını gösteriyor.Jet lag süresi, belirtileri ve kurtulma yöntemleri  kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kesin bir geçiş süreci olmamaktadır.

Jet lag nedir

Bundan kurtulma yolu kişinin kendisinden geçiyor. gideceğiniz yerin saat dilime ayak uydurmaya çalışarak ve psikolojinizi oradaymış gibi kullanabilirseniz Jet lag sizi minimum düzeyde etkileyecektir. Ayrıca gün içinde alınan uyku, adaptasyon sorununun yaşanmaması ve gün ışığında yapılan seyahatler sizi Jet lag'a karşı diri tutacaktır.

 

 

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