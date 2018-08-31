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Jet-ski denizde bomba gibi patladı

Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde yaşanan feci olayda yaralanan babanın durumu iyi ancak çocuk yoğun bakımda.

İHA | 31.08.2018 - 14:27..
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Soçi’de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet-ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet-ski ise paramparça oldu.

Jet-ski denizde bomba gibi patladı VİDEO

BABA İYİ, ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Jet-ski denizde bomba gibi patladı

Jet-ski denizde bomba gibi patladı

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