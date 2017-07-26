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Jet-ski ile yolculuk sahil güvenliğe takıldı

Jet-ski ile yasa dışı yollardan Kos Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2 kaçak ile 1 Türk organizatör yakalandı.

26.07.2017 - 19:25
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Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında seyir halinde olan, üzerinde 3 kişi bulunan jet-ski'den şüphelenip, durdurdu.

SAHİL GÜVENLİK YAKALADI

Jet-ski'deki biri Suriye diğeri ise Irak uyruklu iki kaçağın, Türk organizatör H.S. tarafından Yunanistan'ın İstanköy Adası'na götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Jet-ski ile yolculuk sahil güvenliğe takıldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yakalanan 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nden denize açıldıkları belirlenen 3 kişinin ifadelerinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, organizatör olduğu ileri sürülen Türk vatandaşı C.B.'yi de gözaltına aldı.


Jet-ski ile yolculuk sahil güvenliğe takıldı

Jet-ski ile yolculuk sahil güvenliğe takıldı

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