Jet-ski ile yolculuk sahil güvenliğe takıldı

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında seyir halinde olan, üzerinde 3 kişi bulunan jet-ski'den şüphelenip, durdurdu.

SAHİL GÜVENLİK YAKALADI

Jet-ski'deki biri Suriye diğeri ise Irak uyruklu iki kaçağın, Türk organizatör H.S. tarafından Yunanistan'ın İstanköy Adası'na götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yakalanan 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nden denize açıldıkları belirlenen 3 kişinin ifadelerinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, organizatör olduğu ileri sürülen Türk vatandaşı C.B.'yi de gözaltına aldı.







