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Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Şırnak'ta Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman yeğeni evlenirken, bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıkladı.

DHA | 02.10.2018 - 19:51..
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Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman'ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman'ın oğlu Ferdi Adıyaman, Elif Adıyaman ile Beytüşşebap'ta 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

Binlerce kişinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yeğeninin düğününde konuşan Tahir Adıyaman, aşiret olarak 30 yıldan beri devletle beraber olduklarını, silahların kendilerine terörle mücadele edilmesi için verildiğini söyledi.

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

"DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ ETMEK YASAK"

Bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıklayan Adıyaman, "'Terör bitti' diye bu silahlar, havaya sıkılmaya başlandı. Buradan Jirki aşiretine çağrımdır. Artık düğenlerde havaya ateş edilmesi yasaktır. Kimse düğünlerde atış yapmasın." dedi.

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

"DEVLET VAR OLDUKÇA BİZLER VARIZ"

Tahir Adıyaman'ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman ise "Liderimizin havaya sıkılan silahlarla ilgili verdiği talimat, başımızın, gözümüzün üstündedir. Jirki aşireti lideri, her zaman devletin yanındadır. Devlet var oldukça bizler varız. Devlet olmasa biz de yokuz. Liderimizin verdiği talimatla havaya silahla atış yapılması tamamen yasaklanmıştır. Bundan sonra kim silahla havaya silah sıkarsa görevden alınacaktır" diye konuştu.

Ayvalık köyünde, 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, gelin Elif Adıyaman'a 1 kilo 150 gramlık altın takı takarken, damat Ferdi Adıyaman'a ise 280 bin lira para taktı.

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

Jirki aşireti düğünlerde havaya ateş etmeme kararı aldı

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