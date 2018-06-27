Jo Nesbo ile Macbeth yeniden

Muharrem İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin

İzmir’in Selçuk ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma küfürleşmeye dönüştü. Arkadaşının, annesine küfür ettiğini duyan adam yanındaki tüfek ile arkadaşına 2 el ateş etti.

Kahramanmaraş’ta bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker helikopterle hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

İspanyol yönetmenler Marc Briones Piulachs ve Alan Carabantes Person tarafından çekilen Darrel adlı kısa film, hoşlanılan kişinin karşısında bocalamayı konu ediniyor.

1 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

2 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

3 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

4 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

5 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

6 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.