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Jo Nesbo ile Macbeth yeniden

Shakespeare’in çağları aşan tragedyası Macbeth, Jo Nesbo’nun kalemiyle yeniden yazıldı.

Özel İçerik | 27.06.2018 - 15:35..
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jo nesbo

Ölümünün 400. Yılındaki etkinliklerde başlatılan “Shakespeare Yeniden” kapsamında, Shakespeare’in zamansız, mekansız eserlerini yeniden yazan yazarlara, polisiyenin Norveçli efendisi Jo Nesbo da katıldı; Macbeth’e yeni bir soluk kazandırdı.

Jo Nesbo ile Macbeth yeniden

(Jo Nesbo)

MACBETH

Özel tim şefi Macbeth, karanlık, kasvetli ve yağmurlu bir kentte, başını kaldırmış gökyüzüne bakıyor; simsiyah gökyüzüne. Uyuşturucu baronu Hecate’nin gönderdiği üç kız kardeşin kehanetini düşünüyordu.

İktidar ne büyülü bir iksirdi. Tadına bir kez bakan, sonsuza dek kendini kaybederdi.

Macbeth’i, bir de Nebo’nun soluk soluğa kaleminden okuyacaksınız…

Jo Nesbo ile Macbeth yeniden

Macbeth

Jo Nesbo

Çev.: Can Yapalak

Doğan Kitap

S.: 572

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Damla Karakuş

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