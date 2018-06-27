Jo Nesbo ile Macbeth yeniden

Ölümünün 400. Yılındaki etkinliklerde başlatılan “Shakespeare Yeniden” kapsamında, Shakespeare’in zamansız, mekansız eserlerini yeniden yazan yazarlara, polisiyenin Norveçli efendisi Jo Nesbo da katıldı; Macbeth’e yeni bir soluk kazandırdı.
(Jo Nesbo)
MACBETH
Özel tim şefi Macbeth, karanlık, kasvetli ve yağmurlu bir kentte, başını kaldırmış gökyüzüne bakıyor; simsiyah gökyüzüne. Uyuşturucu baronu Hecate’nin gönderdiği üç kız kardeşin kehanetini düşünüyordu.
İktidar ne büyülü bir iksirdi. Tadına bir kez bakan, sonsuza dek kendini kaybederdi.
Macbeth’i, bir de Nebo’nun soluk soluğa kaleminden okuyacaksınız…
Macbeth
Jo Nesbo
Çev.: Can Yapalak
Doğan Kitap
S.: 572
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Damla Karakuş