Joe Biden giderayak Ukrayna'yı ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Biden, yurt dışına son resmi ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirmiş oldu.

"YENİ YÖNETİMLE ORTAK ÇALIŞMANIN OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Kiev’de bir araya geldi. Poroşenko ve Biden daha sonra ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Poroşenko, Ukrayna’nın Donald Trump yönetimi ile çalışmaya hazır ve Ukrayna krizinin Washington’un önceliğinde olmasını umduklarını söyledi. Trump yönetiminin Ukrayna’nın ortağı olmak isteyebileceğini dile getiren Poroşenko, “Yeni ABD yönetimi tarafından ortak çalışmanın olacağına inanıyoruz. Yeni yönetim ile etkili ve verimli işbirliği içinde olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK ÇAĞRISI

Joe Biden ise, uluslararası toplumun Rusya’nın saldırganlığına karşı durması gerektiğini belirterek, Donald Trump yönetiminin Ukrayna’nın güçlü destekçisi olması çağrısında bulundu.

Biden, Başkan Yardımcısı olarak son resmi ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirmiş oldu.