taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.460
USD
3,7621
EURO
3,9828
ALTIN
145,43
PETR
55,3300

Joe Biden giderayak Ukrayna'yı ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, görevi devretmesine sayılı günler kala Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

16.01.2017 - 13:16
  1. Haberler
  2. Dünya

biden

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Biden, yurt dışına son resmi ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirmiş oldu.

"YENİ YÖNETİMLE ORTAK ÇALIŞMANIN OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Kiev’de bir araya geldi. Poroşenko ve Biden daha sonra ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Poroşenko, Ukrayna’nın Donald Trump yönetimi ile çalışmaya hazır ve Ukrayna krizinin Washington’un önceliğinde olmasını umduklarını söyledi. Trump yönetiminin Ukrayna’nın ortağı olmak isteyebileceğini dile getiren Poroşenko, “Yeni ABD yönetimi tarafından ortak çalışmanın olacağına inanıyoruz. Yeni yönetim ile etkili ve verimli işbirliği içinde olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Joe Biden giderayak Ukrayna'yı ziyaret etti

BIDEN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK ÇAĞRISI

Joe Biden ise, uluslararası toplumun Rusya’nın saldırganlığına karşı durması gerektiğini belirterek, Donald Trump yönetiminin Ukrayna’nın güçlü destekçisi olması çağrısında bulundu.

Biden, Başkan Yardımcısı olarak son resmi ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirmiş oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

71
Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

47
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

28
Trump'tan Brexit yorumu

Trump'tan Brexit yorumu

31
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

152
Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü

268
John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM