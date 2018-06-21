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JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor

Afrin operasyonunda sağladığı başarılarla hatırlanan JÖH-PÖH timleri, Kandil operasyonuna PKK'lı teröristlerin kabusu olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 09:20..
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JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvveleri (TSK), PKK terörünü bitirmek için Kandil'e büyük bir operasyon başlattı. Bu opersayon Türkiye için kritik bir önem taşıyor.

AFRİN'DE BÜYÜK İŞLER BAŞARMIŞLARDI

Daha önce Suriye'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatın'nda Afrin'in alınmasında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat, TSK'ya önemli bir destek vererek operasyona katılmıştı.

JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor

JÖH-PÖH SINIRA KAYDIRILDI

Afrin operasyonunda büyük başarılar kaydeden JÖH'ler ve PÖH'ler şimdi de Kandil opersayonuna katılmak için sınıra kaydırıldı.

JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor

SINIR DENETİM ALTINA ALINDI

Şu ana kadar sınır hattından Kuzey Irak içlerine doğru alan kontrolü ve stratejik noktaların denetim altına alınmasında önemli mesafe alındı. Bir süre sonra JÖH'ler ve PÖH'leri Irak sınırından içeri girereken göreceğiz.

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JÖH-PÖH Kandil'e hazırlanıyor

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