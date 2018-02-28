JÖH, PÖH ve koruculara aşı yapıldı

İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gönüllülerden oluşturulan 25 kişilik ekiple, İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde, Suriye'nin Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak Jandarma, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularına Afrin’e gitmeden önce aşı yapıldı.
6 ÇEŞİT AŞI YAPILDI
Müşterek Görev Merkezi'nde oluşturulan sağlık bölümünde; 2 bin 140 JÖH, PÖH ve güvenlik korucusuna OPA, MMR ve Hepatit B, olmak üzere 6 çeşit aşı yapıldığı öğrenildi.