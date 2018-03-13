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JÖH timleri Gaziantep'e geldi

Jandarma Özel Harekat timleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.

DHA | 13.03.2018 - 22:38..
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İslahiye'de kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı yapıldı. Timler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak.

JÖH timleri Gaziantep'e geldi

JÖH timleri Gaziantep'e geldi VİDEO

İLÇE HALKI DESTEK VERDİ

Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat  timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.

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