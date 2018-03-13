İslahiye'de kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı yapıldı. Timler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak.
JÖH timleri Gaziantep'e geldi VİDEO
İLÇE HALKI DESTEK VERDİ
Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.