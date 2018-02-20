JÖH ve PÖH Afrin için yola çıktı

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, sınır bölgesine sevkiyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında, sınır bölgesine Türkiye'nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekat kapsamında, Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR: CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 32'nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek 'meskun mahal' operasyonlarına katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek, hazır bekletilecek. Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'den JÖH ve PÖH timleri, 'meskun mahal' operasyonları için Afrin'e gitmek üzere sınır kentlerine gönderildi.

JÖH VE PÖH'ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'ın Sur ilçesi, Şırnak'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesi, Mardin'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'meskun mahal' operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.