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JÖH ve PÖH sınıra sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri Hatay'a ulaştı.

AA | 28.02.2018 - 21:30..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevlendirilen JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu, Hatay'a ulaştı.

JANDARMA VE POLİSLERE SEVGİ SELİ

Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polislere "En büyük asker bizim asker" sloganları atıp, sevgi gösterisinde bulundu.

JÖH ve PÖH sınıra sevk edildi

AFRİN'E GİDECEKLER

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

JÖH ve PÖH sınıra sevk edildi

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