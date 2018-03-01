taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.792
USD
3,8153
EURO
4,6524
ALTIN
160,84
PETR
64,5300

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

Zeytin Dalı Harekatı'na özel harekat ekipleri katılmaya başladı. JÖH ve PÖH meskun mahal operasyonlarında görev alıyorlar.

AA | 01.03.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

JÖH VE PÖH AFRİN'DE

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası  Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında FOTO GALERİ

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında ViDEO

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

MESKUN MAHALLERDE GÖREV YAPIYORLAR

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

24 SAAT ARALIKSIZ GÖREV BAŞINDALAR

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

ŞEHİR MERKEZİNDE GÖREV ÜSTLENECEKLER

Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

HAREKAT HIZLANACAK

Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK: 2222 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi
Zeytin Dalı Harekatı'nda Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden TSK üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist öldürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar
Cezayirli gazeteci, Osmanlı'nın Cezayir'e sömürge anlayışıyla mı geldiğini sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan müthiş bir cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

83
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

67
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

277
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

170
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

66
İsrail'de Trump parası basıldı

İsrail'de Trump parası basıldı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM