TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

JÖH VE PÖH AFRİN'DE

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında FOTO GALERİ

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında ViDEO

MESKUN MAHALLERDE GÖREV YAPIYORLAR

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

24 SAAT ARALIKSIZ GÖREV BAŞINDALAR

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE GÖREV ÜSTLENECEKLER

Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

HAREKAT HIZLANACAK