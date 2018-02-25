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JÖH ve PÖH'ler Kilis'e gitti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamınca JÖH ve PÖH birlikleri Kilis'e sevk edilirken, birlikleri vatandaşlar uğurladı.

AA | 25.02.2018 - 22:48..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.

JÖH ve PÖH'ler Kilis'e gitti

VATANDAŞLAR UĞURLADI

Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.

JÖH ve PÖH'ler Kilis'e gitti

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