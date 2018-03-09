JÖH'ler sanatla buluştu

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma özel harekatçıların resmedildiği çizimlerden oluşan bir video yayınladı.

"Türk bayrağının, gölgesinin uzandığı her yerde adımlarımız, adaletin ulaşacağı her yerde jandarma komandolarımız var! Jandarma özel harekat #Afrin" notuyla paylaşılan klipte, jandarma özel harekat personelinin kara kalem çizim tekniğiyle yapılmış resimleri yer aldı.

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GÜÇLÜ, GÜVENLİR, CESUR...

Ressam Günseli Ayan'ın çizdiği, tasarımı Muhammed Kaya tarafından yapılan resimlerin geçişleri sırasında "Jandarma daima hazır milletinin yanında" ve "Güçlü, güvenilir, cesur, fedakar, daima hazır jandarma" sözlerine yer verildi.